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Киноафиша Сериалы Династия Сезоны Сезон 1 Серия 1

Династия 2017 1 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Династия»
Я тебя не узнал
Сезон 1 / Серия 1 11 октября 2017
Выплюнь
Сезон 1 / Серия 2 18 октября 2017
Вина для небезопасных людей
Сезон 1 / Серия 3 25 октября 2017
Частный, как цирк
Сезон 1 / Серия 4 1 ноября 2017
Фирменная потаскуха
Сезон 1 / Серия 5 8 ноября 2017
Я существую только для меня
Сезон 1 / Серия 6 15 ноября 2017
С волками жить, по волчьи выть
Сезон 1 / Серия 7 29 ноября 2017
Лучшее в жизни
Сезон 1 / Серия 8 6 декабря 2017
Гнилые вещи
Сезон 1 / Серия 9 13 декабря 2017
Хорошо одетый тарантул
Сезон 1 / Серия 10 17 января 2018
Я никому не подчиняюсь
Сезон 1 / Серия 11 24 января 2018
Обещания, которые ты не держишь
Сезон 1 / Серия 12 31 января 2018
Одни неприятности
Сезон 1 / Серия 13 7 февраля 2018
Евангелие от Блейка Каррингтона
Сезон 1 / Серия 14 9 марта 2018
Наш поворот сейчас
Сезон 1 / Серия 15 16 марта 2018
Бедная Маленькая Богатая Девочка
Сезон 1 / Серия 16 23 марта 2018
Приезд Алексис
Сезон 1 / Серия 17 30 марта 2018
Надуть мошенников
Сезон 1 / Серия 18 6 апреля 2018
Используй или будешь использован
Сезон 1 / Серия 19 20 апреля 2018
Линия из прошлого
Сезон 1 / Серия 20 27 апреля 2018
Дрянная маленькая шлюха
Сезон 1 / Серия 21 4 мая 2018
Мертвые царапины
Сезон 1 / Серия 22 11 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Династия» наследница крупной корпорации Фэллон недовольна тем, что ее отец Блейк скоро женится на Кристал. Дочь миллиардера готова на все, лишь бы расторгнуть помолвку, но своими действиями только усугубляет ситуацию.

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