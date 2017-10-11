В 1 сезоне 1 серии сериала «Династия» наследница крупной корпорации Фэллон недовольна тем, что ее отец Блейк скоро женится на Кристал. Дочь миллиардера готова на все, лишь бы расторгнуть помолвку, но своими действиями только усугубляет ситуацию.
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