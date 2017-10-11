В 1 сезоне 20 серии сериала «Династия» из-за Алексис информация проникает в прессу. Фэллон пытается повлиять на Блейка, разрываясь между спасением компании и помощью семейству Калхейн. Тем временем Джефф Колби идет против Кэррингтонов.
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