В 1 сезоне 10 серии сериала «Династия» положение Кристал в особняке остается незавидным. Фэллон устраивает вечеринку по случаю 25-летия, а Джефф задумывается о женитьбе. Стивен осознает собственную ошибку и отдает жене погибшего немалые деньги.
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