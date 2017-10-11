В 1 сезоне 15 серии сериала «Династия» Фэллон выясняет, что Джефф хочет жениться на ней исключительно из мести. Невзирая на данный факт, девушка вынуждена согласиться на помолвку, чтобы предотвратить войну между двумя влиятельными кланами.
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