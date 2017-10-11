В 1 сезоне 18 серии сериала «Династия» выясняется, что Алексис жаждет разорвать помолвку Стивена. Однако парень отказывается верить словам Фэллон. Между тем Кристал обращает внимание на семейство Калхейн и узнает нечто важное.
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