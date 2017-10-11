В 1 сезоне 3 серии сериала «Династия» Стивена арестовывают по подозрению в убийстве Мэтью. Взаимоотношения Блейка и Фэллон становятся все более напряженными. Отец запрещает дочери использовать семейную фамилию при ведении собственного бизнеса.
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