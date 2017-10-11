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Династия 2017 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Династия»
Я тебя не узнал
Сезон 1 / Серия 1 11 октября 2017
Выплюнь
Сезон 1 / Серия 2 18 октября 2017
Вина для небезопасных людей
Сезон 1 / Серия 3 25 октября 2017
Частный, как цирк
Сезон 1 / Серия 4 1 ноября 2017
Фирменная потаскуха
Сезон 1 / Серия 5 8 ноября 2017
Я существую только для меня
Сезон 1 / Серия 6 15 ноября 2017
С волками жить, по волчьи выть
Сезон 1 / Серия 7 29 ноября 2017
Лучшее в жизни
Сезон 1 / Серия 8 6 декабря 2017
Гнилые вещи
Сезон 1 / Серия 9 13 декабря 2017
Хорошо одетый тарантул
Сезон 1 / Серия 10 17 января 2018
Я никому не подчиняюсь
Сезон 1 / Серия 11 24 января 2018
Обещания, которые ты не держишь
Сезон 1 / Серия 12 31 января 2018
Одни неприятности
Сезон 1 / Серия 13 7 февраля 2018
Евангелие от Блейка Каррингтона
Сезон 1 / Серия 14 9 марта 2018
Наш поворот сейчас
Сезон 1 / Серия 15 16 марта 2018
Бедная Маленькая Богатая Девочка
Сезон 1 / Серия 16 23 марта 2018
Приезд Алексис
Сезон 1 / Серия 17 30 марта 2018
Надуть мошенников
Сезон 1 / Серия 18 6 апреля 2018
Используй или будешь использован
Сезон 1 / Серия 19 20 апреля 2018
Линия из прошлого
Сезон 1 / Серия 20 27 апреля 2018
Дрянная маленькая шлюха
Сезон 1 / Серия 21 4 мая 2018
Мертвые царапины
Сезон 1 / Серия 22 11 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Династия» Стивена арестовывают по подозрению в убийстве Мэтью. Взаимоотношения Блейка и Фэллон становятся все более напряженными. Отец запрещает дочери использовать семейную фамилию при ведении собственного бизнеса.

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