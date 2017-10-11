В 1 сезоне 17 серии сериала «Династия» появление Алексис ставит в тупик все семейство Кэррингтон. Выясняется, что свое многомиллионное состояние покойный Томас завещал именно ей. Фэллон намерена во что бы то ни стало доказать обратное.
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