В 1 сезоне 17 серии сериала «Династия» появление Алексис ставит в тупик все семейство Кэррингтон. Выясняется, что свое многомиллионное состояние покойный Томас завещал именно ей. Фэллон намерена во что бы то ни стало доказать обратное.