В 1 сезоне 19 серии сериала «Династия» борьба за власть продолжается. Алексис выясняет о новом муже Фэллон неожиданную информацию, тогда как Блейк и Кристал спорят о том, кто должен взять ответственность за происходящее в семье Калхейн.
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