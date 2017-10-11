В 1 сезоне 2 серии сериала «Династия» смерть Мэтью становится катализатором целой череды неприятностей. Желая отвлечь внимание общественности от собственной персоны, Блейк дистанцируется от семьи. За расследование берутся агенты ФБР.
Related video
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Авторизация по e-mail