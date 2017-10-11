В 1 сезоне 8 серии сериала «Династия» Блейк узнает о темных секретах своей возлюбленной. Отношения Майкла с Кори рушатся из-за его чувств к Фэллон, встречающейся с Джеффом. Изначальный план Стивена по нейтрализации Стэнсфилда терпит крах.
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