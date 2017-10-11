В 1 сезоне 16 серии сериала «Династия» клан Кэррингтон готовится к похоронам Томаса. Внутренние конфликты разгораются с новой силой. Противостояние Фэллон с Джеффом становится публичным, а Блейк принимает важное решение относительно брака с Кристал.
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