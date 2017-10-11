В 1 сезоне 5 серии сериала «Династия» Кристал вступает в должность нового директора корпорации, сталкиваясь с недоверием подчиненных. Затем властная женщина с темным прошлым борется с Фэллон за место на обложке глянцевого журнала.
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