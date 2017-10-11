В 1 сезоне 22 серии сериала «Династия» контроль Алексис и Джеффа над ситуацией оказывается под угрозой. Фэллон намерена заполучить место во главе семейной компании, но с удивлением узнает о существовании других претендентов.
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