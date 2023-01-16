Меню
Династия
Что-то пошло не так: 6 неудавшихся перезапусков и продолжений популярных сериалов
Самые провальные попытки вдохнуть новую жизнь в знаменитые проекты.
16 января 2023 12:00
Вышел тизер пятого сезона сериала «Династия»
Продолжение стартует сразу с двух эпизодов.
14 декабря 2021 17:08
Стали известны даты окончания текущих сезонов «Супергерл», «Ривердейла» и других сериалов CW
Канал провожает на перерыв свои шоу, а с некоторыми навсегда прощается.
29 сентября 2021 14:38
10 сериалов Netflix с самыми красивыми костюмами
Стриминговый гигант знает, как загипнотизировать зрителей роскошными нарядами королей, гламурных школьников и дрэг-квин.
9 апреля 2021 15:06
