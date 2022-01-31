Во 2 сезоне сериала «Девушки с Макаровым» четыре прекрасные сотрудницы полиции продолжают работать в уголовном розыске Бутово под началом Павла Макарова. Вместе с ним Саша, Аня, Катя и Олеся расследуют сложнейшие дела. Выпускницы полицейской академии уже не раз доказали своему строгому наставнику, что они не боятся «испортить маникюр» ради службы. На сей раз испытанию подвергнется сам Макаров. Брутальному и консервативному полицейскому придется принять, что его подход давно устарел, и довериться чуткой женской интуиции. Теперь в его отделе появятся IT-технологии и современные методы расследования.