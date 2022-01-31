Меню
Девушки с Макаровым 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Девушки с Макаровым
Киноафиша Сериалы Девушки с Макаровым Сезоны Сезон 2

Девушки с Макаровым 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 31 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Девушки с Макаровым»

Во 2 сезоне сериала «Девушки с Макаровым» четыре прекрасные сотрудницы полиции продолжают работать в уголовном розыске Бутово под началом Павла Макарова. Вместе с ним Саша, Аня, Катя и Олеся расследуют сложнейшие дела. Выпускницы полицейской академии уже не раз доказали своему строгому наставнику, что они не боятся «испортить маникюр» ради службы. На сей раз испытанию подвергнется сам Макаров. Брутальному и консервативному полицейскому придется принять, что его подход давно устарел, и довериться чуткой женской интуиции. Теперь в его отделе появятся IT-технологии и современные методы расследования.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Девушки с Макаровым» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
31 января 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
31 января 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
31 января 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
1 февраля 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
2 февраля 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
3 февраля 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
7 февраля 2022
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
8 февраля 2022
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
9 февраля 2022
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
10 февраля 2022
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
14 февраля 2022
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
15 февраля 2022
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
16 февраля 2022
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
17 февраля 2022
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
21 февраля 2022
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
22 февраля 2022
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
24 февраля 2022
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
28 февраля 2022
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
1 марта 2022
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
2 марта 2022
График выхода всех сериалов
