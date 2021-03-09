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Постер сериала Девушки с Макаровым
Постер сериала Девушки с Макаровым
Постер сериала Девушки с Макаровым
Постер сериала Девушки с Макаровым
Постер сериала Девушки с Макаровым
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Девушки с Макаровым

Девушки с Макаровым (2021 - …)

Девушки с Макаровым 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 44 часа 30 минут

О чем сериал

«Девушки с Макаровым» — новое российское шоу, снятое в жанре комедии. Действие разворачивается вокруг руководителя подмосковного уголовного розыска Павла Макарова. Из-за серьезного конфликта с начальством ему полностью заменяют рабочий состав. Теперь в него входят молодые выпускницы школы полиции. Каждая из них — отдельная и очень яркая личность. Первая — умная и начитанная, но ужасно высокомерная. Вторая — красивая и покладистая, но слишком легкомысленная. Третья — открытая и решительная, но подверженная импульсам. Четвертая — добрая и милая молодая мама, которая думает о своем ребенке больше, чем о работе. Новые подчиненные ужасно раздражаю Макарова, ведь он всегда выступал против женщин в этой профессии.

В ролях
В ролях
Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Павел Майков
Павел Майков
Георгий Дронов
Георгий Дронов
Елена Полянская
Елена Полянская
Антон Шварц
Антон Шварц
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.4 IMDb
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Сезоны
Девушки с Макаровым - Сезон 1 Сезон 1
2021, 20 эпизодов
 
Девушки с Макаровым - Сезон 2 Сезон 2
2022, 20 эпизодов
 
Девушки с Макаровым - Сезон 3 Сезон 3
2022, 20 эпизодов
 
Девушки с Макаровым - Сезон 4 Сезон 4
2023, 20 эпизодов
 
Девушки с Макаровым - Серия 5 Серия 5
2025, 9 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Кадры из сериал
Интересные факты

В каком году вышел сериал?

Премьера первого сезона состоялась 09 марта 2021 года. Сезон состоял из 20 серий.

Сколько сезонов снято на данный момент?

Сейчас вышло два полностью завершенных сезона.

Кто снялся в главных ролях?

Актерами первого плана в сериале являются Олеся Судзиловская, Сергей Астахов, Павел Майков, Георгий Дронов, Елена Полянская.

Какой возрастной рейтинг у сериала?

16+

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