«Девушки с Макаровым» — новое российское шоу, снятое в жанре комедии. Действие разворачивается вокруг руководителя подмосковного уголовного розыска Павла Макарова. Из-за серьезного конфликта с начальством ему полностью заменяют рабочий состав. Теперь в него входят молодые выпускницы школы полиции. Каждая из них — отдельная и очень яркая личность. Первая — умная и начитанная, но ужасно высокомерная. Вторая — красивая и покладистая, но слишком легкомысленная. Третья — открытая и решительная, но подверженная импульсам. Четвертая — добрая и милая молодая мама, которая думает о своем ребенке больше, чем о работе. Новые подчиненные ужасно раздражаю Макарова, ведь он всегда выступал против женщин в этой профессии.
В каком году вышел сериал?
Премьера первого сезона состоялась 09 марта 2021 года. Сезон состоял из 20 серий.
Сколько сезонов снято на данный момент?
Сейчас вышло два полностью завершенных сезона.
Кто снялся в главных ролях?
Актерами первого плана в сериале являются Олеся Судзиловская, Сергей Астахов, Павел Майков, Георгий Дронов, Елена Полянская.
Какой возрастной рейтинг у сериала?
16+