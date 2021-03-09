В 1 сезоне сериала «Девушки с Макаровым» действие разворачивается вокруг начальника подмосковного отделения полиции Макарова. Из-за ужасного скандала ему полностью меняют личный состав. Теперь главный герой вынужден работать с малоопытными девушками, недавними ученицами школы полиции. Каждая из них представляет собой отдельную личность. Первая девушка — начитанная интеллектуалка, которая позволяет себе быть крайне высокомерной в общении с коллегами. Вторая — красавица, но слишком легкомысленная. Третья — прямолинейная и бойкая, но склонная к принятию быстрых и необдуманных решений. Четвертая — покладистая и милая, но думает она не о работе, а о своем маленьком ребенке. По ходу развития событий Макаров пытается совладать с ученицами и избавиться от своих надуманных стереотипов.