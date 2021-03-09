Меню
Девушки с Макаровым 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Девушки с Макаровым
Киноафиша Сериалы Девушки с Макаровым Сезоны Сезон 1

Девушки с Макаровым 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девушки с Макаровым»

В 1 сезоне сериала «Девушки с Макаровым» действие разворачивается вокруг начальника подмосковного отделения полиции Макарова. Из-за ужасного скандала ему полностью меняют личный состав. Теперь главный герой вынужден работать с малоопытными девушками, недавними ученицами школы полиции. Каждая из них представляет собой отдельную личность. Первая девушка — начитанная интеллектуалка, которая позволяет себе быть крайне высокомерной в общении с коллегами. Вторая — красавица, но слишком легкомысленная. Третья — прямолинейная и бойкая, но склонная к принятию быстрых и необдуманных решений. Четвертая — покладистая и милая, но думает она не о работе, а о своем маленьком ребенке. По ходу развития событий Макаров пытается совладать с ученицами и избавиться от своих надуманных стереотипов.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.4 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Девушки с Макаровым» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 марта 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 марта 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
15 марта 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 марта 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
17 марта 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
18 марта 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
22 марта 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
23 марта 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
24 марта 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
25 марта 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
29 марта 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
29 марта 2021
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
30 марта 2021
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
30 марта 2021
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
31 марта 2021
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
1 апреля 2021
