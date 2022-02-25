Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Елена Полянская
Елена Полянская
Elena Polyanskaya
О персоне
Фильмография
Новости
Елена Полянская
Elena Polyanskaya
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 сентября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Белгород, СССР (Россия)
Рост
163 см
Биография Елены Полянской
Развернуть
Фильмография Елены Полянской
Одноклассники смерти
детектив, криминал
2020, Россия
0.0
Горы, солнце и любовь
комедия
2019, Армения
0.0
Женщина в зеркале
мелодрама, триллер, детектив
2018, Россия
5.0
Четыре кризиса любви
мелодрама
2018, Россия
0.0
Тыква
короткометражный
2013, Россия
0.0
Прощай, Катя
драма
2012, Турция
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Где снимали сериал «Девушки с Макаровым»?
Киноафиша рассказывает, в каком городе проходили съемки «Девушек с Макаровым», и какие приключения сопутствовали съемочной группе.
Написать
25 февраля 2022 10:46
Канал ТНТ огласил дату выхода второго сезона сериала «Девушки с Макаровым»
В новом сезоне подопечным Павла Макарова придется справляться без его помощи.
Написать
18 января 2022 13:51
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось