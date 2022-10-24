В 3 сезоне сериала «Девушки с Макаровым» продолжается история московского следователя по имени Павел Макаров. Он руководит одним из отделов полицейского управления. В подчинении у главного героя находится несколько девушек. Они только недавно окончили обучение и еще не имеют достаточного опыта. Павлу предстоит обучить сотрудниц и привить им необходимые навыки. Каждая из девушек полна решимости доказать своему начальнику, что неспроста попала в правоохранительные органы. Умница Аня, красавица Катя и бойкая Попова принесут Макарову немало проблем. Впереди героев ожидает много новых приключений.