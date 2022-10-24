Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Девушки с Макаровым 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Девушки с Макаровым
Киноафиша Сериалы Девушки с Макаровым Сезоны Сезон 3

Девушки с Макаровым 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Девушки с Макаровым»

В 3 сезоне сериала «Девушки с Макаровым» продолжается история московского следователя по имени Павел Макаров. Он руководит одним из отделов полицейского управления. В подчинении у главного героя находится несколько девушек. Они только недавно окончили обучение и еще не имеют достаточного опыта. Павлу предстоит обучить сотрудниц и привить им необходимые навыки. Каждая из девушек полна решимости доказать своему начальнику, что неспроста попала в правоохранительные органы. Умница Аня, красавица Катя и бойкая Попова принесут Макарову немало проблем. Впереди героев ожидает много новых приключений.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Девушки с Макаровым» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
24 октября 2022
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
24 октября 2022
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
25 октября 2022
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
26 октября 2022
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
27 октября 2022
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
31 октября 2022
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
1 ноября 2022
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
2 ноября 2022
Серия 9
Сезон 3 Серия 9
3 ноября 2022
Серия 10
Сезон 3 Серия 10
7 ноября 2022
Серия 11
Сезон 3 Серия 11
8 ноября 2022
Серия 12
Сезон 3 Серия 12
9 ноября 2022
Серия 13
Сезон 3 Серия 13
10 ноября 2022
Серия 14
Сезон 3 Серия 14
14 ноября 2022
Серия 15
Сезон 3 Серия 15
15 ноября 2022
Серия 16
Сезон 3 Серия 16
16 ноября 2022
Серия 17
Сезон 3 Серия 17
17 ноября 2022
Серия 18
Сезон 3 Серия 18
21 ноября 2022
Серия 19
Сезон 3 Серия 19
22 ноября 2022
Серия 20
Сезон 3 Серия 20
23 ноября 2022
График выхода всех сериалов
«В "Невском" потерялся, но тут он — звезда»: три сериала с Дмитрием Паламарчуком, рейтинг которых даже выше хита НТВ
Никто не ожидал, что именно он заменит Сталлоне: нам одним кажется, что этот актер слишком «сладенький» для роли Рэмбо в приквеле?
Снимать начнут уже в ноябре 2025 года: собрали все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдей» от Netflix
Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков
Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)
Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было
Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»
«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше