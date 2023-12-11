Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Девушки с Макаровым 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Девушки с Макаровым
Киноафиша Сериалы Девушки с Макаровым Сезоны Сезон 4

Девушки с Макаровым 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 11 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Девушки с Макаровым»

В 4-м сезоне сериала «Девушки с Макаровым» работники ОВД Бутово по-прежнему трудятся на благо своего района, одновременно решая проблемы в личной жизни и ввязываясь в авантюры. Глава угрозыска Паша Макаров старается забыть Леру и встречается с юристом Ритой. Но прошлое постоянно дает о себе знать. Туркина случайно подталкивает своего возлюбленного к ответственному шагу, они начинают подготовку к свадьбе. Верба отчаялась встретить любовь, однако оказывается, что та ждала ее прямо за углом… дежурной части. Старший лейтенант Попова в первый раз влюбляется так, что даже мысли о работе перестают ее тревожить...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 4-го сезона сериала «Девушки с Макаровым» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 4 Серия 1
11 декабря 2023
Серия 2
Сезон 4 Серия 2
11 декабря 2023
Серия 3
Сезон 4 Серия 3
11 декабря 2023
Серия 4
Сезон 4 Серия 4
11 декабря 2023
Серия 5
Сезон 4 Серия 5
12 декабря 2023
Серия 6
Сезон 4 Серия 6
12 декабря 2023
Серия 7
Сезон 4 Серия 7
12 декабря 2023
Серия 8
Сезон 4 Серия 8
13 декабря 2023
Серия 9
Сезон 4 Серия 9
13 декабря 2023
Серия 10
Сезон 4 Серия 10
13 декабря 2023
Серия 11
Сезон 4 Серия 11
14 декабря 2023
Серия 12
Сезон 4 Серия 12
14 декабря 2023
Серия 13
Сезон 4 Серия 13
14 декабря 2023
Серия 14
Сезон 4 Серия 14
18 декабря 2023
Серия 15
Сезон 4 Серия 15
18 декабря 2023
Серия 16
Сезон 4 Серия 16
19 декабря 2023
Серия 17
Сезон 4 Серия 17
19 декабря 2023
Серия 18
Сезон 4 Серия 18
20 декабря 2023
Серия 19
Сезон 4 Серия 19
20 декабря 2023
Серия 20
Сезон 4 Серия 20
21 декабря 2023
График выхода всех сериалов
Никто не ожидал, что именно он заменит Сталлоне: нам одним кажется, что этот актер слишком «сладенький» для роли Рэмбо в приквеле?
Выход «Шрека 5» неожиданно перенесли: Universal и DreamWorks назвали день, когда все точно случится
Думали, что только в Крыму? А вот и нет! Где на самом деле снимали «Три плюс два» и почему зрителей обманули?
Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот
Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»
Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)
Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек
«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше