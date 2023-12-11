В 4-м сезоне сериала «Девушки с Макаровым» работники ОВД Бутово по-прежнему трудятся на благо своего района, одновременно решая проблемы в личной жизни и ввязываясь в авантюры. Глава угрозыска Паша Макаров старается забыть Леру и встречается с юристом Ритой. Но прошлое постоянно дает о себе знать. Туркина случайно подталкивает своего возлюбленного к ответственному шагу, они начинают подготовку к свадьбе. Верба отчаялась встретить любовь, однако оказывается, что та ждала ее прямо за углом… дежурной части. Старший лейтенант Попова в первый раз влюбляется так, что даже мысли о работе перестают ее тревожить...