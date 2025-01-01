Меню
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Девушки с Макаровым, список сезонов
Девушки с Макаровым
16+
Год выпуска
2021
Страна
Россия
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
ТНТ
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
6.4
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Девушки с Макаровым»
Сезон 1
20 эпизодов
9 марта 2021 - 1 апреля 2021
Сезон 2
20 эпизодов
31 января 2022 - 2 марта 2022
Сезон 3
20 эпизодов
24 октября 2022 - 23 ноября 2022
Сезон 4
20 эпизодов
11 декабря 2023 - 21 декабря 2023
Серия 5
9 эпизодов
20 января 2025 - 30 января 2025
