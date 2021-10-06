В 3 сезоне 1 серии сериала «Голяк» Винни наконец-то освобождается из мест заключения. Он счастлив воссоединиться с другими членами банды. Те радостно приветствуют подельника. Однако есть момент, который вызывает у Винни опасения. Детектив Карл Слейтер, совсем недавно назначенный на эту должность, обязан следить за каждым движением бывшего заключенного. Винни всеми силами пытается затаиться и не привлекать к себе излишнего внимания со стороны сотрудников правоохранительных органов. Но осторожность и предусмотрительность никогда не были его сильными сторонами. Когда фермер Джим сталкивается с выгодным деловым предложением, которое подразумевает быстрое получение хорошей прибыли, он считает немыслимым от него отказываться. Через некоторое время становится понятно, что Винни со своими старыми приятелями вернется к привычным занятиям. Впереди их ждет множество увлекательных приключений и опасных ограблений.