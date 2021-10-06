Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Голяк Сезоны Сезон 3 Серия 1

Голяк 2019 1 серия 3 сезон

мало голосов Оцените
2 голоса
Все серии 3 сезона «Голяк»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 1 6 октября 2021
Серия 2
Сезон 3 / Серия 2 6 октября 2021
Серия 3
Сезон 3 / Серия 3 6 октября 2021
Серия 4
Сезон 3 / Серия 4 6 октября 2021
Серия 5
Сезон 3 / Серия 5 6 октября 2021
Серия 6
Сезон 3 / Серия 6 6 октября 2021
Серия 7
Сезон 3 / Серия 7 6 октября 2021
Серия 8
Сезон 3 / Серия 8 6 октября 2021
О чем серия

В 3 сезоне 1 серии сериала «Голяк» Винни наконец-то освобождается из мест заключения. Он счастлив воссоединиться с другими членами банды. Те радостно приветствуют подельника. Однако есть момент, который вызывает у Винни опасения. Детектив Карл Слейтер, совсем недавно назначенный на эту должность, обязан следить за каждым движением бывшего заключенного. Винни всеми силами пытается затаиться и не привлекать к себе излишнего внимания со стороны сотрудников правоохранительных органов. Но осторожность и предусмотрительность никогда не были его сильными сторонами. Когда фермер Джим сталкивается с выгодным деловым предложением, которое подразумевает быстрое получение хорошей прибыли, он считает немыслимым от него отказываться. Через некоторое время становится понятно, что Винни со своими старыми приятелями вернется к привычным занятиям. Впереди их ждет множество увлекательных приключений и опасных ограблений.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше