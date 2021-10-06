В 3 сезоне 5 серии сериала «Голяк» Эшли внимательно следит за тем, как Винни общается с сыном. Сам Винсент предается раздумьям. В ранние годы жизни ему не доставало внимания и заботы со стороны близких. Явный дефицит тепла привел его к шокирующим для всех выводам. Эшли долго думает и понимает, что хочет найти своего отца. Юноша с цыганскими корнями уверен, что ему нужно встретиться с человеком, которому он обязан жизнью, и задать несколько вопросов. Отправившись в бар, Деннингс собирает друзей, чтобы рассказать о своем дурацком решении. Сначала все воспринимают известие с явным недовольством, но спустя некоторое время товарищи соглашаются участвовать в поисках отца Эшли. Как всегда, глупая затея оказывается не такой легкой в момент исполнения. Чтобы понять, как им искать мужчину, они решают поговорить с матерью Эшли. Женщина не собирается предаваться воспоминаниям об этом человеке. Она запрещает ребятам лезть в их частную жизнь. Это обстоятельство делает миссию еще более сложной, но команда не намерена сдаваться без боя. Единственным выходом, по мнению Винни, является обращение к частному детективу. Но финансовых средств на осуществление этой идеи им не достает. Чтобы наскрести нужную сумму, ребятам снова надо нарушить закон.