Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Голяк Сезоны Сезон 3 Серия 5

Голяк 2019 5 серия 3 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 3 сезона «Голяк»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 1 6 октября 2021
Серия 2
Сезон 3 / Серия 2 6 октября 2021
Серия 3
Сезон 3 / Серия 3 6 октября 2021
Серия 4
Сезон 3 / Серия 4 6 октября 2021
Серия 5
Сезон 3 / Серия 5 6 октября 2021
Серия 6
Сезон 3 / Серия 6 6 октября 2021
Серия 7
Сезон 3 / Серия 7 6 октября 2021
Серия 8
Сезон 3 / Серия 8 6 октября 2021
О чем серия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Голяк» Эшли внимательно следит за тем, как Винни общается с сыном. Сам Винсент предается раздумьям. В ранние годы жизни ему не доставало внимания и заботы со стороны близких. Явный дефицит тепла привел его к шокирующим для всех выводам. Эшли долго думает и понимает, что хочет найти своего отца. Юноша с цыганскими корнями уверен, что ему нужно встретиться с человеком, которому он обязан жизнью, и задать несколько вопросов. Отправившись в бар, Деннингс собирает друзей, чтобы рассказать о своем дурацком решении. Сначала все воспринимают известие с явным недовольством, но спустя некоторое время товарищи соглашаются участвовать в поисках отца Эшли. Как всегда, глупая затея оказывается не такой легкой в момент исполнения. Чтобы понять, как им искать мужчину, они решают поговорить с матерью Эшли. Женщина не собирается предаваться воспоминаниям об этом человеке. Она запрещает ребятам лезть в их частную жизнь. Это обстоятельство делает миссию еще более сложной, но команда не намерена сдаваться без боя. Единственным выходом, по мнению Винни, является обращение к частному детективу. Но финансовых средств на осуществление этой идеи им не достает. Чтобы наскрести нужную сумму, ребятам снова надо нарушить закон.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
«Отснято — 8 серий из 30»: зрители рассекретили, когда выйдет 8 сезон «Невского», только взглянув на свежие фото
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше