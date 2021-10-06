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Киноафиша Сериалы Голяк Сезоны Сезон 3 Серия 4

Голяк 2019 4 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Голяк»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 1 6 октября 2021
Серия 2
Сезон 3 / Серия 2 6 октября 2021
Серия 3
Сезон 3 / Серия 3 6 октября 2021
Серия 4
Сезон 3 / Серия 4 6 октября 2021
Серия 5
Сезон 3 / Серия 5 6 октября 2021
Серия 6
Сезон 3 / Серия 6 6 октября 2021
Серия 7
Сезон 3 / Серия 7 6 октября 2021
Серия 8
Сезон 3 / Серия 8 6 октября 2021
О чем серия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Голяк» семья Бишоп занимается делёжкой имущества. Солидный человек не хочет отдавать своей жене половину того, что он нажил непосильным трудом. Он даже думать не хочет о том, что супруге достанется большая часть его капитала. В итоге мужчина решается на небольшую аферу. Он обращается к Винсенту за помощью. Рандеву со старым знакомым проходит отнюдь не в дружеской обстановке. Винни помнит, что сыщик Слейтер наблюдает за каждым его шагом, а еще одна дурацкая выходка может стать для него роковой. Поначалу О’Нил не соглашается на предложение, но перед внушительной суммой обещанного вознаграждения устоять оказалось не так просто. Винни нуждается в заработке, ведь ему нужно купить необходимые ребенку вещи, а также оказать финансовую помощь Ирэн. Все, что нужно сделать Винни и его друзьям, – это похитить из отлично охраняемого гаража несколько дорогих машин. Их нужно сломать и спрятать в надежном месте. За качественное выполнение работы мистер Бишоп отлично заплатит. Друзья встречаются в своем любимом заведении, чтобы обсудить детали операции. У каждого из них есть свои мысли на этот счет. Винни спешит поделиться с другими членами банды своим планом.

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