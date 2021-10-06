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Киноафиша Сериалы Голяк Сезоны Сезон 3 Серия 6

Голяк 2019 6 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Голяк»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 1 6 октября 2021
Серия 2
Сезон 3 / Серия 2 6 октября 2021
Серия 3
Сезон 3 / Серия 3 6 октября 2021
Серия 4
Сезон 3 / Серия 4 6 октября 2021
Серия 5
Сезон 3 / Серия 5 6 октября 2021
Серия 6
Сезон 3 / Серия 6 6 октября 2021
Серия 7
Сезон 3 / Серия 7 6 октября 2021
Серия 8
Сезон 3 / Серия 8 6 октября 2021
О чем серия

В 3 сезоне 6 серии сериала «Голяк» после длительного тюремного заключения Рональд снова совершает побег. Он просит о помощи Эрин, поскольку ему больше не к кому обратиться. Беглому заключенному нужен всего лишь шанс. Он обещает исправиться. За время пребывания за решеткой Рональд о многом подумал. Он хочет наладить контакт с близкими родственниками. Рассчитывая, что ее родной человек действительно смог встать на путь истинный, сестра соглашается помочь Рональду. Она обещает найти для него убежище, чтобы тот мог спрятаться от сотрудников правоохранительных органов, которые его ищут. Рассмотрев все варианты, ее выбор пал на фермера Джима. Старик часто выказывал свое расположение к матери-одиночке и помогал всем необходимым ее сыну. Эрин считает, что может просить хозяина фермы об услуге. Длительный разговор приносит желаемый результат. Джим соглашается обеспечить укрытие для бандита, но при этом выдвигает встречные требования. Рональд готов на все ради собственной безопасности. Как только вещи Крофта привозят на ферму, его отношение к окружающим резко меняется. Старик и Эрин шокированы. Они понимают, что жизнь на ферме рискует превратиться в сущую пытку. Винни привыкает к роли родителя. Он следит за безопасностью сына и учит мальчика всему, что умеет сам.

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