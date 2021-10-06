В 3 сезоне 2 серии сериала «Голяк» Винни говорит Эрин, что теперь он не подведет ее и проявит себя как образцовый отец. Несколько дней он честно сдерживает слово. Однако из-за возникновения старых знакомых сдерживать обещание становится сложнее. Мужчина не готов отказать приятелям в просьбе. Винни звонит его давний друг Гидеон. Он очень огорчен. Выясняется, что некоторое время назад скончалась его мама. Для Гидеона очень важно исполнить последнюю просьбу своей матери. При этом Гидеон осознает, что сделать это без помощи ему не удастся. Он хочет, чтобы Винни нарушил закон и провернул маленькое дельце, естественно, не безвозмездно. После этого у Гидеона появятся средства, чтобы организовать траурную церемонию для родительницы. Винсент не способен отказать приятелю. Он снова нарушает обещание, данное не только супруге, но и самому себе. Доктор Крис Кокс зовет Винни к себе. Он хочет убедиться, что самочувствие пациента, имеющего биполярное расстройство, не ухудшилось после нескольких лет за решеткой. Вместо полезных рекомендаций специалист снова задает О’Нилу дурацкие вопросы. Друзья Винни встречаются, чтобы вместе помочь Гидеону. Их ждут увлекательные приключения.