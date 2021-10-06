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Киноафиша Сериалы Голяк Сезоны Сезон 3 Серия 8

Голяк 2019 8 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Голяк»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 1 6 октября 2021
Серия 2
Сезон 3 / Серия 2 6 октября 2021
Серия 3
Сезон 3 / Серия 3 6 октября 2021
Серия 4
Сезон 3 / Серия 4 6 октября 2021
Серия 5
Сезон 3 / Серия 5 6 октября 2021
Серия 6
Сезон 3 / Серия 6 6 октября 2021
Серия 7
Сезон 3 / Серия 7 6 октября 2021
Серия 8
Сезон 3 / Серия 8 6 октября 2021
О чем серия

В 3 сезоне 8 серии сериала «Голяк» предприниматель и мафиози Макканн получает удовольствие, издеваясь над бандитами. Теперь у него появилась более масштабная идея, как доставить преступной группировке немало проблем. Если его очередное задание не будет исполнено, последствия могут быть для друзей весьма трагическими. В первый раз за время, которое Винни провел на воле, он понимает, что на самом деле попал в неприятности. Волнения о судьбе сына заставляют его обратиться к членам преступной группировки за помощью. Им предстоит совершить невозможное. В это время у Эрин тоже непростые времена. Женщине не удалось вернуть деньги криминальному авторитету. Она вынуждена просить их у отца ребенка. Только Винни может подсказать выход. Однако Эрин ожидает неприятный сюрприз. Выясняется, что О’Нил занят собственными проблемами. Ему тоже нужно отдать большую сумму денег. В этот раз он не готов оказать поддержку Эрин. Лучшие друзья не бросают в беде своих. Зная, что Эрин и Винсенту нужно разобраться с сумасшедшим мафиози, приятели ищут выход из сложившейся ситуации. В специальном месте для срочных переговоров они разрабатывают план, который поможет им преодолеть трудности. К делу потребуется приобщить их противника сыщика. Распределив роли, бандиты приступают к реализации задуманного.

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