В 3 сезоне 3 серии сериала «Голяк» Винсенту еще не удается разрешить одну проблему, как уже наваливаются другие беды. Какие-то незнакомые люди считают, что у его кузена большие финансовые возможности. Преступники желают озолотиться за его счет. Они выбирают соответствующий момент и совершают нападение на жертву. Очевидцев похищения нет. Родственники пропавшего шокированы случившимся. Спустя некоторое время раздается звонок от похитителей. Они выдвигают требования о выкупе. Родные жертвы не хотят связываться с сотрудниками правоохранительных органов: они им не доверяют. Спасти брата должен Винни. Понимая, что отказать близким людям он не сможет, О’Нил готовится к рискованной операции. Друзья встречаются в условленном месте, чтобы обсудить проблемы и общими усилиями придумать план действий. Каждый выдвигает свои предложения. Собрать денежную сумму для выкупа нужно всего за пару дней. Если в течение этого времени члены семейства не найдут необходимые финансовые средства, невинному человеку будет нанесен ущерб. Винни намерен самостоятельно отвезти сумку по назначенному адресу, а затем проследить, чтобы брата доставили домой. Сначала план кажется легким, пока из-за разгильдяйства компании не исчезают деньги.