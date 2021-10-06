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Киноафиша Сериалы Голяк Сезоны Сезон 3 Серия 3

Голяк 2019 3 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Голяк»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 1 6 октября 2021
Серия 2
Сезон 3 / Серия 2 6 октября 2021
Серия 3
Сезон 3 / Серия 3 6 октября 2021
Серия 4
Сезон 3 / Серия 4 6 октября 2021
Серия 5
Сезон 3 / Серия 5 6 октября 2021
Серия 6
Сезон 3 / Серия 6 6 октября 2021
Серия 7
Сезон 3 / Серия 7 6 октября 2021
Серия 8
Сезон 3 / Серия 8 6 октября 2021
О чем серия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Голяк» Винсенту еще не удается разрешить одну проблему, как уже наваливаются другие беды. Какие-то незнакомые люди считают, что у его кузена большие финансовые возможности. Преступники желают озолотиться за его счет. Они выбирают соответствующий момент и совершают нападение на жертву. Очевидцев похищения нет. Родственники пропавшего шокированы случившимся. Спустя некоторое время раздается звонок от похитителей. Они выдвигают требования о выкупе. Родные жертвы не хотят связываться с сотрудниками правоохранительных органов: они им не доверяют. Спасти брата должен Винни. Понимая, что отказать близким людям он не сможет, О’Нил готовится к рискованной операции. Друзья встречаются в условленном месте, чтобы обсудить проблемы и общими усилиями придумать план действий. Каждый выдвигает свои предложения. Собрать денежную сумму для выкупа нужно всего за пару дней. Если в течение этого времени члены семейства не найдут необходимые финансовые средства, невинному человеку будет нанесен ущерб. Винни намерен самостоятельно отвезти сумку по назначенному адресу, а затем проследить, чтобы брата доставили домой. Сначала план кажется легким, пока из-за разгильдяйства компании не исчезают деньги.

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