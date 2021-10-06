Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Голяк Сезоны Сезон 3 Серия 7

Голяк 2019 7 серия 3 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 3 сезона «Голяк»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 1 6 октября 2021
Серия 2
Сезон 3 / Серия 2 6 октября 2021
Серия 3
Сезон 3 / Серия 3 6 октября 2021
Серия 4
Сезон 3 / Серия 4 6 октября 2021
Серия 5
Сезон 3 / Серия 5 6 октября 2021
Серия 6
Сезон 3 / Серия 6 6 октября 2021
Серия 7
Сезон 3 / Серия 7 6 октября 2021
Серия 8
Сезон 3 / Серия 8 6 октября 2021
О чем серия

В 3 сезоне 7 серии сериала «Голяк» вынужденный договор с китайцем Дэном заставляет членов команды идти на крайние меры. Негодяй грозит разобраться с преступной группировкой, если очередное его требование не будет выполнено. Недовольный коллектив не может отказать временному боссу и соглашается собраться в баре для обсуждения плана крупной кражи. К какому же все удивлению приходят, когда Дэн заставляет подчиненных совершить ограбление ульев. Все прекрасно понимают, что в этих особенных домиках находятся пчелы, и незаметно совершить похищение у них не получится. Отсутствие выбора заставляет коллектив решиться на коварный поступок. Тем временем Эрин задумывается о плавном погашении долга. Женщина успела накопить некоторые сбережения и готова постепенно расплатиться со всеми, кому должна немалые суммы. Терренс Макканн предупреждает, что времени на возвращение денег у Эрин не осталось. Если она не вернет весь долг в оговоренную дату, то придется стать марионеткой мафиози. Волнения о будущем сына толкают ее на опрометчивый поступок. Теперь проблемы ждут не только семейство Крофт, но и все их окружение. В оговоренный день Винсент вместе с приятелями направляется на ферму, где расположились ульи пчеловодов. Определив, какие именно им необходимо похитить, бандиты приступают к выполнению задания. Из-за жителей улья обычное дело превращается в настоящую катастрофу с непредвиденным исходом.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше