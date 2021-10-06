В 3 сезоне 7 серии сериала «Голяк» вынужденный договор с китайцем Дэном заставляет членов команды идти на крайние меры. Негодяй грозит разобраться с преступной группировкой, если очередное его требование не будет выполнено. Недовольный коллектив не может отказать временному боссу и соглашается собраться в баре для обсуждения плана крупной кражи. К какому же все удивлению приходят, когда Дэн заставляет подчиненных совершить ограбление ульев. Все прекрасно понимают, что в этих особенных домиках находятся пчелы, и незаметно совершить похищение у них не получится. Отсутствие выбора заставляет коллектив решиться на коварный поступок. Тем временем Эрин задумывается о плавном погашении долга. Женщина успела накопить некоторые сбережения и готова постепенно расплатиться со всеми, кому должна немалые суммы. Терренс Макканн предупреждает, что времени на возвращение денег у Эрин не осталось. Если она не вернет весь долг в оговоренную дату, то придется стать марионеткой мафиози. Волнения о будущем сына толкают ее на опрометчивый поступок. Теперь проблемы ждут не только семейство Крофт, но и все их окружение. В оговоренный день Винсент вместе с приятелями направляется на ферму, где расположились ульи пчеловодов. Определив, какие именно им необходимо похитить, бандиты приступают к выполнению задания. Из-за жителей улья обычное дело превращается в настоящую катастрофу с непредвиденным исходом.