Телеведущая ТНТ Катерина Решнова рассказала о любимых фильмах и сериалах
Ведущая шоу «Утро.ТНТ» приняла участие в фестивале Фонтанка SUP в Санкт-Петербурге и ответила на вопросы Киноафиши.
Написать
5 августа 2024 14:45
Нормально не бывает: вышел трейлер шестого сезона сериала «Голяк»
Шоу вернется в сентябре.
Написать
18 июля 2024 22:14
5 причин посмотреть сериал «Голяк» прямо сейчас
Рассказываем, как криминальная комедия о британской глубинке в духе Гая Ричи запала в душу зрителям по всему миру.
Написать
2 октября 2023 12:00
О чем британский сериал «Голяк»?
Сериал называют наследником фильмов Гая Ричи.
Написать
19 сентября 2022 14:51
Эксклюзивно для Киноафиши: Евгений Романцов делится личным списком фильмов и сериалов
9 сентября на российских экранах можно будет посмотреть дебютный фильм Ольги Акатьевой «Соври мне правду». По случаю такой премьеры актер Евгений Романцов рассказал «Киноафише» о фильме, который на него повлиял, любимом режиссере и других предпочтениях в кино.
Написать
3 сентября 2021 15:33
