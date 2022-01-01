Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Сериалы
Задержка в развитии
Актеры и роли
Актеры сериала «Задержка в развитии»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры
Постеры
Актеры сериала «Задержка в развитии»
Вся информация о сериале
Майкл Сера
Michael Cera
George Michael Bluth
Джейсон Бэйтман
Jason Bateman
Michael Bluth
Айла Фишер
Isla Fisher
Уилл Арнетт
Will Arnett
George "G.O.B." Bluth II
Дэвид Кросс
David Cross
Tobias Fünke
Лайза Миннелли
Liza Minnelli
Рон Ховард
Ron Howard
Мэй Уитман
Mae Whitman
Алиа Шокат
Alia Shawkat
Mae "Maeby" Fünke
Джеффри Тэмбор
Jeffrey Tambor
Oscar George Bluth
Генри Уинклер
Henry Winkler
Тони Хейл
Tony Hale
Byron "Buster" Bluth
Джессика Уолтер
Jessica Walter
Lucille Bluth
Порша де Росси
Portia de Rossi
Related video
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде