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Постер к сериалу Задержка в развитии
Киноафиша Сериалы Задержка в развитии Сезоны
Задержка в развитии (2003 - 2019), список сезонов Arrested Development 16+
Год выпуска 2003
Страна США
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Задержка в развитии»
Задержка в развитии - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2003, 22 эпизода
 
Задержка в развитии - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2004, 18 эпизодов
 
Задержка в развитии - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2005, 13 эпизодов
 
Задержка в развитии - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 15 эпизодов
 
Задержка в развитии - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2018, 16 эпизодов
 
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