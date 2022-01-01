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Айони Скай
Айони Скай
Ione Skye
О персоне
Фильмография
Айони Скай
Ione Skye
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Дата рождения
4 сентября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
168 см
Биография Айони Скай
Родилась 4 сентября 1970 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Айони Скай
Бейсбольная лихорадка
драма, мелодрама, спорт, комедия
2005, США / Германия
6.0
Четыре комнаты
комедия
1995, США
7.0
Без ума от оружия
1992, США
6.0
Скажи что-нибудь
мелодрама, комедия, драма
1989, США
7.0
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