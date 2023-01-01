В 1 сезоне 9 серии мультсериала «Аладдин», следуя таинственному зову, герои находят затерянное восьмое чудо света. Его обитатели всю жизнь ждут «дня избавления», в который к ним явится их божество – обезьянка Абу, обещанная людям пророчеством.
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