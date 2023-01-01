В 1 сезоне 29 серии мультсериала «Аладдин» разбойник Абис Мал хитростью уговаривает двух маленьких сирот отправиться в таинственный колодец за сокровищами. Когда дети передают Абису оружие скорпиона, они оказываются в ловушке с опасными монстрами.
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