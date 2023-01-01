В 1 сезоне 39 серии мультсериала «Аладдин» Аладдин попадает в ловушку Мозенрада, цель которого теперь в том, чтобы заполучить Джинна в свою коллекцию. Чтобы освободить возлюбленного, Жасмин должна принести Мозенрату волшебную лампу.
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