В 1 сезоне 5 серии мультсериала «Аладдин» Аладдин и Джинн узнают, то султан соседского королевства вынужден каждый день возводить здания заново. Оказалось, что существо по имени Самир Сокрушитель ежедневно разрушает город своими танцами.
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Авторизация по e-mail