В 1 сезоне 55 серии мультсериала «Аладдин» Селина похищает ценную золотую статую с корабля, а Аладдин с друзьями по просьбе Султана отправляется за пропажей. Следуя своему плану, Селина уничтожает корабль героев, а Аладдина превращает в акулу…
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