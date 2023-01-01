В 1 сезоне 58 серии мультсериала «Аладдин» король воров Амин Да Мула превращает Султана в маленькую игрушку из золота и похищает его. Спасение главы города оказывается для Яго отличным шансом загладить свою вину перед ним и вернуться во дворец.
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