В 1 сезоне 19 серии мультсериала «Аладдин» хитрый Яго уговаривает Абу украсть красивую шкатулку из лавки и подарить ее Жасмин, чтобы принцесса о них лучше заботилась. Но в шкатулке обнаруживается маленький житель – милое существо, обладающее магией.
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