В 1 сезоне 54 серии мультсериала «Аладдин» на Аграбу нападает огромный минотавр, легко разрушающий все на своем пути. Как назло, Аладдина и Джинна нет в городе, поэтому Султан надевает магические доспехи могучего воина на себя, чтобы стать неуязвимым.
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