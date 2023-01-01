В 1 сезоне 15 серии мультсериала «Аладдин» Аладдин спасает молодую воровку по имени Садира и она в него сразу влюбляется. Позже Садира случайно оказывается в подземелье, где находит амулет, и с помощью его чар становится могущественной волшебницей.