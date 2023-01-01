В 1 сезоне 13 серии мультсериала «Аладдин», ведя караван по пустыне, Аладдин, Жасмин, Абу, Яго и Джинн находят чудесный оазис, которого нет на карте. Пока его друзья наслаждаются водопадом, Аладдину не дает покоя вопрос, что же это за тайное место.
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