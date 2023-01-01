В 1 сезоне 48 серии мультсериала «Аладдин» бес Нефир хитростью становится военным советником Султана, что быстро оборачивается для Аграбы войной с варварами. Князь Анкутма готов биться с некогда лучшими друзьями из-за ловкой манипуляции бесов.
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