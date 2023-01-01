В 1 сезоне 18 серии мультсериала «Аладдин» разбойник Абис Мал завладевает синей розой забвения, с помощью которой он может лишить памяти кого угодно. Жасмин тем временем обижается на Аладдина за то, что он забыл про их особенный день и годовщину.