В 1 сезоне 12 серии мультсериала «Аладдин» из-за землетрясения в центре Аграбы образовывается огромная дыра и жители оказываются в опасности. Выясняется, что под городом обитают опасные большие чудовища Анкбуты, которые считались вымышленными.
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