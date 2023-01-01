В 1 сезоне 6 серии мультсериала «Аладдин» на город нападают огромные механические жуки, способные разрушать всё, к чему прикоснуться. При помощи Коврика и Джинна, Аладдин от них избавляется. Но создатель этих машин собирается отомстить.
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