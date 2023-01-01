В 1 сезоне 62 серии мультсериала «Аладдин» Фатима, Минос и Азиз освобождаются из камня судьбы и с помощью приобретенных волшебных сил начинают сеять хаос и разрушения в Аграбе. Аладдин с Джинном и друзьями намерены остановить злодеев.
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