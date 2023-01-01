В 1 сезоне 51 серии мультсериала «Аладдин» Султан и Жасмин с нетерпением ждут известного халифа в гости, но по его приезде выясняется, что от него осталась только голова. И прибыл он в Аграбу за тем, чтобы попросить Аладдина помочь ему вернуть тело.
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