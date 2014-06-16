Menu
Voroniny 2009 - 2019 season 14

Voroniny 16+
Title Сезон 14
Season premiere 16 June 2014
Production year 2014
Number of episodes 32
Runtime 13 hours 20 minutes
"Voroniny" season 14 description

В 14-м сезоне сериала «Воронины» Настя знакомит семью со своим обожаемым братом Ромой. Ворониным предстоит провести с ним вместе на даче все выходные, вот только этот шумный родственник оказывается не таким уж веселым и умным, как представляет себе его сестра. Но вытерпеть его необходимо, причем гораздо дольше, чем все ожидали. Рома скрывается от своей невесты Оксаны и решает задержаться у родственников. У Маши в школе разгорается конфликт с новой учительницей. Костя ругает и наказывает дочь, но Вера решает копнуть глубже и выяснить, кто на самом деле виноват в этих проблемах. Неожиданный подарок от Кости привносит в семью новые проблемы.

"Voroniny" season 14 list of episodes. TV series release schedule
285 серия
Season 14 Episode 1
16 June 2014
286 серия
Season 14 Episode 2
16 June 2014
287 серия
Season 14 Episode 3
17 June 2014
288 серия
Season 14 Episode 4
18 June 2014
289 серия
Season 14 Episode 5
19 June 2014
290 серия
Season 14 Episode 6
23 June 2014
291 серия
Season 14 Episode 7
24 June 2014
292 серия
Season 14 Episode 8
25 June 2014
293 серия
Season 14 Episode 9
26 June 2014
294 серия
Season 14 Episode 10
30 June 2014
295 серия
Season 14 Episode 11
1 July 2014
296 серия
Season 14 Episode 12
2 July 2014
297 серия
Season 14 Episode 13
4 August 2014
298 серия
Season 14 Episode 14
4 August 2014
299 серия
Season 14 Episode 15
5 August 2014
300 серия
Season 14 Episode 16
6 August 2014
301 серия
Season 14 Episode 17
7 August 2014
302 серия
Season 14 Episode 18
11 August 2014
303 серия
Season 14 Episode 19
12 August 2014
304 серия
Season 14 Episode 20
13 August 2014
305 серия
Season 14 Episode 21
14 August 2014
306 серия
Season 14 Episode 22
18 August 2014
307 серия
Season 14 Episode 23
19 August 2014
308 серия
Season 14 Episode 24
20 August 2014
309 серия
Season 14 Episode 25
21 August 2014
310 серия
Season 14 Episode 26
25 August 2014
311 серия
Season 14 Episode 27
26 August 2014
312 серия
Season 14 Episode 28
27 August 2014
313 серия
Season 14 Episode 29
28 August 2014
314 серия
Season 14 Episode 30
1 September 2014
315 серия
Season 14 Episode 31
2 September 2014
316 серия
Season 14 Episode 32
3 September 2014
TV series release schedule
