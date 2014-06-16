В 14-м сезоне сериала «Воронины» Настя знакомит семью со своим обожаемым братом Ромой. Ворониным предстоит провести с ним вместе на даче все выходные, вот только этот шумный родственник оказывается не таким уж веселым и умным, как представляет себе его сестра. Но вытерпеть его необходимо, причем гораздо дольше, чем все ожидали. Рома скрывается от своей невесты Оксаны и решает задержаться у родственников. У Маши в школе разгорается конфликт с новой учительницей. Костя ругает и наказывает дочь, но Вера решает копнуть глубже и выяснить, кто на самом деле виноват в этих проблемах. Неожиданный подарок от Кости привносит в семью новые проблемы.